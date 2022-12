Mihajlovic: Cardinal Zuppi, ‘ha affrontato malattia con coraggio, non sono Superman ma combatto’

Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – “Sinisa è sempre rimasto lo stesso, un uomo ruvido, schietto, audace, generoso, allo stesso tempo dolce e tenero. Sinisa non è scappato. Ha affrontato la difficolta’ con coraggio. Parlandone e piangendone. Il guerriero ha vinto con la dolcezza della fragilità, la vera forza. Diceva: ‘Non sono superman, ma devo combattere e non mollare mai'”. Con queste parole il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha ricordato Sinisa Mihajlovic, l’ex calciatore morto la scorsa settimana dopo una lunga battaglia con la leucemia, nel corso dell’omelia durante i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma. “Ci stringiamo tutti alla sua famiglia, ci stringiamo tra noi anche un po’ fisicamente come stiamo facendo, e che ci fa bene”, ha detto ancora Zuppi. “Sinisa voleva diventare vecchio con tanti nipoti, è stato uno capace di dare un’occasione a chi non l’aveva mai avuta, e vorrei che oggi sentiate l’affetto della madre che è la Chiesa. Proprio perché è una madre non si arrenderà mai al dolore dei suoi figli. È un saluto doloroso che ci lascia increduli. Dava tutto alla famiglia e alle sue squadre del cuore. E’ stato amato fino alla fine”.