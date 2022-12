Dicembre 16, 2022

Parigi, 16 dic. – (Adnkronos) – “Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister”. Così su Instagram Gigio Donnarumma, che ha esordito in Serie A con la maglia del Milan quando in panchina c’era Sinisa Mihajlovic, ha salutato il tecnico serbo, scomparso all’età di 53 anni, dopo una lunga battaglia con la leucemia.