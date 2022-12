Mihajlovic: Dossena, ‘la vita è stata ingiusta ma il suo insegnamento rimane’**

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – “E’ una notizia terribile, la vita è sta ingiusta con lui. Ci lascia troppo presto ma il suo insegnamento resterà. La capacità di lottare contro è un insegnamento per tutti”. Beppe Dossena ricorda così all’Adnkronos Sinisa Mihajlovic morto oggi a Roma a 53 anni dopo una battaglia di due anni e mezzo con la leucemia. “L’ho conosciuto bene quando arrivò alla Sampdoria perché io ero il team manager dei blucerchiati -prosegue Dossena-. Sinisa era un giocatore di grande talento ma un po’ discontinuo, altalenante e io l’ho spronato dicendogli ‘uno con il tuo talento non può essere una meteora’. Lui apprezzò quelle mie parole e ne fece tesoro perché da allora le cose per lui andarono sempre meglio”.