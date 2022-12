Mihajlovic: Infantino, ‘profondamente rattristato, sua morte una grande perdita’**

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha espresso la sua tristezza per la notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. “Sono profondamente rattristato nell’apprendere della scomparsa di Siniša Mihajlović, uno dei calciatori e allenatori più celebri della Serbia. In campo, i suoi calci di punizione incarnavano una passione e una dedizione per la bellezza del gioco che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport e la sua morte è una grande perdita per tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”.

Nel corso di una carriera di 12 anni con la nazionale, il difensore è apparso in 63 partite e ha segnato 10 gol per Jugoslavia/Serbia e Montenegro. A Francia 1998, ha segnato il gol con cui la Jugoslavia ha battuto l’Iran nel primo torneo. A livello di club, ha rappresentato la Vojvodina e la Stella Rossa Belgrado, prima di trasferirsi in Italia dove ha giocato per Roma, Sampdoria, Lazio e Inter in Serie A tra il 1992 e il 2006. La sua reputazione è cresciuta non solo per le sue qualità difensive, ma anche per la sua grande capacità di segnare calci di punizione. Il suo record di 28 gol su punizione è ancora un record in Serie A, che lo colloca davanti a grandissimi come Andrea Pirlo e Diego Maradona.