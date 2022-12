Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – “Mister, sei stato un guerriero. Un esempio per tutti noi e soprattutto per me… Non ti dimenticherò mai”. Così sui suoi profili social Alessandro Nesta ricorda Sinisa Mihajlovic, con il quale ha vinto uno scudetto nel 2000 con la maglia della Lazio.