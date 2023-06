Milano: 1000 Miglia, a Citylife Matteo Marzotto su Maserati a guida autonoma targata PoliMi

Giugno 15, 2023

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Il progetto 1000 Mad-Maserati autonoumus challenge porta a Milano la nuovissima Maserati Mc20 Cielo equipaggiata dal team di ricerca del Politecnico di Milano con tutti i componenti tecnologici necessari per renderla autonoma. Durante la tappa milanese della 1000 Miglia 2023, la Maserati con a bordo il ‘pilota supervisore’ Matteo Marzotto, ruolo necessario per poter effettuare la sperimentazione, farà tappa nel quartiere di City Life per mostrare la sua tecnologia all’avanguardia.