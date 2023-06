Milano: 1000 miglia, venerdì sfilerà pink car Ieo-monzino per raccogliere fondi ricerca

Giugno 15, 2023

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Dopo 5 anni di assenza da Milano, la leggendaria corsa di auto d’epoca torna a sfilare tra le strade del capoluogo milanese nel tardo pomeriggio di venerdì 16 giugno, per l’arrivo della quarta e penultima tappa della 1000 Miglia partita da Brescia. A scendere in pista anche la speciale pink car della Fondazione Ieo-Monzino: un team di sole donne alla guida di una Lamborghini Huracán Tecnica completamente rosa.

Capitanate da Warly Tomei (board member della Fondazione Ieo-Monzino, ideatrice dell’iniziativa) e da Viviana Galimberti, direttore di Senologia chirugica dello Ieo, sei speciali ‘pink driver’, con la loro coinvolgente energia, invitano alle donazioni con appelli di sensibilizzazione a favore della Fondazione Ieo-Monzino per la campagna ‘Follow the Pink’ e in particolare per sostenere la ricerca oncologia di Ieo Women’s Cancer Center, il centro multidisciplinare e multifunzionale a misura di donna dello Ieo: Csaba dalla Zorza, Roberta Ruiu, Paola Turani, Giulia Valentina, Ludovica Frasca, Irene Saderini.

L’ingresso in città, venerdì da Trezzano sul Naviglio, vedrà alla guida la giornalista sportiva Irene Saderini che porterà la pink car fino all’arrivo nel parco di CityLife. Qui passerà il testimone a Giulia Valentina, influencer da anni vicina alla Fondazione insieme all’amica e collega Paola Turani, che spingeranno sull’acceleratore nell’ultima tappa della 1000 Miglia, in partenza sabato mattina da Corso Sempione, con destinazione finale Brescia. Chiunque può supportare il progetto facendo una donazione libera attraverso la pagina di crowdfunding dedicata https://partecipa.fondazioneieomonzino.it/projects/1000-miglia-charity-2023-per-la-ricerca-it