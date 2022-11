Milano: 14enne in bici muore investito da tram, testimoni hanno visto impatto

Novembre 8, 2022

Milano, 8 nov.(Adnkronos) – Alcuni testimoni avrebbero assistito all’impatto mortale in cui stamane ha perso la vita Luca Marangoni, lo studente di soli 14 anni, travolto da un tram della linea 16 all’altezza di via Tito Livio a Milano. Il ragazzo stava pedalando verso scuola, il liceo scientifico Einstein, insieme a un suo compagno di classe quando invece di seguire l’amico – che ha proseguito dritto per raggiungere un attraversamento pedonale -, avrebbe girato improvvisamente a sinistra mentre stava per arrivare il tram.

L’autista lo avrebbe visto, avrebbe suonato e rallentato, ma senza riuscire a evitare l’impatto. Il conducente del mezzo Atm, 45 anni, è sotto choc e non è stato ancora sentito. Il 14enne è stato estratto dai vigili del fuoco, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. I testimoni vengono ascoltati dagli investigatori per cercare di aggiungere quanti più dettagli possibili alla ricostruzione dell’accaduto.