Milano: 35enne ricercato sorpreso a bordo di un treno proveniente dalla Francia, arrestato

Aprile 19, 2023

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Domenica sera a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un 35enne cittadino della Costa d’Avorio, destinatario di un ripristino di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Bergamo.

Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria Lombardia, in servizio presso la stazione di Milano Porta Garibaldi, lo hanno fermato mentre si trovava a bordo di un treno proveniente dalla Francia. A seguito di accertamenti, il cittadino ivoriano è risultato ricercato dall’autorità giudiziaria. Alla richiesta dei poliziotti di esibire i documenti personali, inoltre, ha mostrato il passaporto rilasciato dalla Costa d’Avorio, ma è risultato sprovvisto di permesso di soggiorno italiano, motivo per il quale è stato anche deferito per il reato di inosservanza delle leggi che regolano la presenza dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano.

L’uomo è stato accompagnato presso il carcere di San Vittore.