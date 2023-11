Milano: A.Fontana su scritte contro Salvini, ‘gesto idiota e vigliacco’

Novembre 2, 2023

Milano, 2 nov. (Adnkronos) – “Un gesto idiota e vigliacco. Non trovo altri termini per definire quanto accaduto in piazzale Libia a Milano dove su un muro è apparsa la scritta ‘Salvini devi morire’, con la firma di una baby gang”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta sui suoi profili social la scritta apparsa a Milano con minacce di morte contro il leader della Lega, Matteo Salvini.

“A Matteo -aggiunge Fontana- esprimo solidarietà e vicinanza nella certezza che azioni di questo genere non scalfiranno in alcun modo la sua determinazione. Mi auguro che questi scemi vengano quantomeno identificati e resi consapevoli della gravità dei loro gesti”.