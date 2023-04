Milano: a giugno la mezzosoprano Joyce DiDonato alla Scala per serata di beneficenza

Aprile 19, 2023

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Joyce DiDonato al Teatro alla Scala di Milano per una serata dedicata alla beneficenza. Il 23 giugno prossimo, la mezzosoprano americana si esibirà con l’orchestra ‘Il pomo d’Oro’ per la tradizionale serata straordinaria che il Piermarini organizza a favore della fondazione Francesca Rava-Nph Italia Ets. Un evento speciale, in cui sostenibilità ambientale, sociale e cultura si uniscono nell’opera ‘Eden’, che indaga l’essere umano e il suo legame con la natura.

L’artista statunitense è da lungo tempo impegnata nell’opera di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, in linea con la fondazione Francesca Rava che ha aderito alla dichiarazione di impegno internazionale #Philantropyforclimatechange, lanciata da Dafne, Donors and Foundations Networks in Europe, e al concetto di ‘One Planet, One Health’, relativo alla connessione tra la salute delle persone e dell’ambiente.

Il programma della serata prevede un vasto repertorio di arie dal XVII al XXI secolo di compositori quali Händel, Gluck, Wagner, Mahler, Ives, Copland e il premio Oscar Rachel Portman, coinvolta da Joyce DiDonato in questo progetto visionario. La biglietteria è già aperta.