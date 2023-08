Milano: a settembre torna ‘Expo per lo Sport’, nona edizione a Parco Sempione

Agosto 10, 2023

Milano, 10 ago. (Adnkronos) – Un weekend all’insegna dello sport nel cuore di Milano, al Parco Sempione. ‘Expo per lo Sport’, giunto alla sua nona edizione, torna per offrire a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, insieme alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, la possibilità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano, all’insegna del rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità, oltre che dell’attività motoria all’aperto. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, dalle 10 alle 19 in modo diffuso in Parco Sempione, Piazza Sempione e Piazza Cannone, con un calendario ricco di gare, esibizioni e tornei.

Come per la scorsa edizione, che ha registrato oltre 20mila presenze, la manifestazione non coinvolgerà soltanto il centro di Milano, ma si avvicinerà anche alle periferie. A precedere l’evento sarà infatti la Summer School, un centro estivo gratuito in programma dal 4 all’8 settembre attivo in diversi luoghi della città, che lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito toccando le 500 adesioni. Tante altre le novità che saranno svelate nel corso delle prossime settimane.

“Si rinnova una collaborazione importante che rinnova un impegno congiunto per la promozione dello sport, della salute e di esperienze educative dedicate ai bambini e alle bambine -spiega la vicesindaco di Milano con delega all’Educazione, Anna Scavuzzo-. ‘Expo per lo Sport’ è un’iniziativa nata per diffondere i valori dello sport attraverso la pratica e non solo con le parole, e negli anni è diventata un’occasione per promuovere esperienze di crescita. Oggi più che mai è importante imparare a coniugare con intelligenza il divertimento e la socialità, e la pratica sportiva è un’occasione che offre una sintesi sana, educativa e divertente e con un messaggio sociale di grande valore”.

“Quest’anno l’estate a Milano parla sicuramente la lingua dello sport -commenta l’assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche giovanili del Comune di Milano, Martina Riva-: abbiamo ospitato le gare di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e i Mondiali di scherma, mentre a fine agosto sarà la volta degli Europei di sport equestri. È bello, quindi, che a concludere questa stagione di grandi manifestazioni internazionali siano il clima di festa e l’entusiasta partecipazione che da nove edizioni accompagnano ‘Expo per lo Sport'”.

“In un periodo storico in cui tra i giovani l’abbandono sportivo è un fenomeno sempre più diffuso -osserva Riva- ‘Expo per lo Sport’ ha il grande merito di riuscire a promuovere la pratica sportiva e stili di vita attivi, inclusivi e sostenibili nel modo più semplice e coinvolgente che possa esistere: nel corso della Summer School e nelle aree gioco di Parco Sempione mette i più piccoli nelle condizioni di sperimentare e provare oltre 30 discipline, gratuitamente e senza obblighi né pressioni riguardo i risultati da raggiungere, ma solo per il piacere di fare sport e divertirsi”.

Questa edizione di ‘Expo per lo Sport’ si arricchisce di un gesto importante per la salute di tutti. Durante il weekend del 9 e 10 settembre, grazie a Fondazione Humanitas per la Ricerca, charity partner dell’evento, si potrà seguire il programma ‘PassaSport x la Ricerca’: con una donazione simbolica di 2 euro, in fase di prenotazione online o in loco, i partecipanti riceveranno un esclusivo passaporto cartaceo da riempire con tanti sticker adesivi che si otterranno mettendosi in gioco nelle diverse aree sportive e discipline all’interno dell’area Expo.

Chi aderisce sarà premiato con un gadget speciale da ritirare allo stand di Fondazione Humanitas per la Ricerca per l’impegno sportivo, mentre la donazione sosterrà un progetto di ricerca, guidato dal Prof. Enrico Heffler, responsabile del centro di Medicina personalizzata, Asma e Allergologia di Humanitas e Humanitas Medical Care, dedicato alle malattie infiammatorie e allergiche delle vie aeree, quali asma bronchiale, rinite allergica, rinopatie non allergiche, rinosinusite cronica con o senza polipi nasali.

Oggi nuove terapie stanno cambiando “il respiro” a tutte queste condizioni cliniche, tra le patologie croniche più frequenti e dall’elevato impatto sulla qualità della vita e le prestazioni fisiche-sportive dei pazienti. Al Parco Sempione, medici e ricercatori di Humanitas e Humanitas Medical Care porteranno inoltre una serie di attività e laboratori per tutta la famiglia, all’insegna della prevenzione e dell’educazione a sani stili di vita.

‘Expo per lo Sport’ conferma infine, anche per il 2023, il suo Fuori Expo, un calendario di appuntamenti aperti al pubblico in programma da lunedì 4 a giovedì 7 settembre nelle sedi della Summer School e a cura delle università partner della manifestazione. Novità dell’edizione 2023 è l’attività sportiva dedicata ai ragazzi e ragazze over 15 che si svolgerà in alcuni centri sportivi dell’area metropolitana, quali Canottieri San Cristoforo per canoa, canottaggio e dragon boat, il Centro Sportivo Giuriati per l’arrampicata, il Bicocca Stadium per il tennis e il Centro Sportivo XXV Aprile per l’atletica leggera.

Nel grande palinsesto dell’offerta sportiva, ‘Expo per lo Sport’ mette in campo anche la sana competizione attraverso un torneo di basket 3 vs 3 firmato San Carlo, gratuito e aperto ai giovani nati dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, in programma martedì 5 settembre presso il Centro Sportivo Fenaroli.

Anche quest’anno, inoltre, sarà possibile partecipare a un convegno in collaborazione con le università meneghine e Fondazione Humanitas per la Ricerca. Oggetto dell’incontro, in programma lunedì 4 settembre dalle 17 alle 19 presso la Sala Appiani nell’Arena del Parco Sempione, sarà ‘Sport e diversità, equità, inclusione. Come le università e la ricerca contribuiscono a fare analisi e costruire soluzioni’.