Milano: a Villa Necchi Campiglio l’evento per festeggiare Re Carlo III

Giugno 7, 2023

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Si sono svolte ieri, 6 giugno, le celebrazioni milanesi del King’s Birthday Party, il National Day britannico, l’evento che celebra il compleanno ufficiale di Re Carlo III in Italia e nel mondo.

I festeggiamenti, che hanno avuto luogo a un mese esatto all’incoronazione, si sono svolti presso l’incantevole e prestigiosa cornice di Villa Necchi Campiglio, dal 2001 patrimonio storico del FAI.

L’appuntamento nel capoluogo lombardo ha fatto seguito all’evento di Venezia dello scorso 24 maggio e sarà seguito dagli appuntamenti di Firenze, Roma e Napoli. Quest’anno, alle tradizionali celebrazioni, si è aggiunta un’occasione molto speciale legata all’incoronazione di Re Carlo III avvenuta lo scorso 6 maggio nell’Abbazia di Westminster. Temi centrali e cari al Sovrano che sono stati riproposti nel corso dell’evento hanno riguardato la sostenibilità, i giovani, la diversità e il senso di comunità.

Il King’s Birthday Party di Milano, presieduto dall’Ambasciatore britannico Lord Llewellyn e dalla Console Generale Wendy Wyver, ha visto la partecipazione di oltre 300 selezionati ospiti, che hanno potuto immergersi e assaporare appieno l’atmosfera del Garden Party britannico. Le celebrazioni, introdotte dal suono della cornamusa e delle percussioni scozzesi, si sono aperte con i discorsi istituzionali, dopo i quali sono stati intonati gli inni nazionali dei due Paesi eseguiti dalla Soprano britannica Alexandra Hamilton.

Tra gli ospiti d’onore della serata anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha reso omaggio all’iniziativa con un saluto speciale.

L’Ambasciatore Llewellyn ha così commentato l’occasione di questa serata: “Sono felice di essere oggi qui a Milano, insieme al Sindaco Sala e a tanti amici del Regno Unito in questa regione, per festeggiare Re Carlo III a un mese esatto dalla sua incoronazione a Londra. Milano, che l’attuale Sovrano ha visitato in diverse occasioni, è la capitale finanziaria ed economica d’Italia, una città globale, aperta al mondo e all’avanguardia in molti settori, a partire dall’attenzione per la vivibilità e la sostenibilità dei suoi quartieri. Ricordo a proposito con piacere l’importante riconoscimento attribuito dal Principe William a Milano in occasione della prima edizione dell’Earthshot Prize, un premio internazionale alle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente, conquistato da questa città con un progetto di grande valore ambientale e sociale contro lo spreco alimentare.

Grazie a una presenza importante del nostro ministero per l’industria e il commercio (Department for Business and Trade) presso il Consolato Generale, continueremo a lavorare da qui per sviluppare le intense relazioni commerciali e gli investimenti tra l’Italia e tutte le regioni del Regno Unito, come testimoniato dalla recente apertura degli uffici di Invest Northern Ireland, a suggello del ruolo primario di Milano come hub globale per gli affari e l’innovazione, e in continuità con lo spirito e gli obiettivi del primo Protocollo d’Intesa tra i nostri due Paesi, sottoscritto poche settimane fa a Londra dal Primo Ministro Rishi Sunak e dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Wendy Wyver, Console Generale a Milano e Direttrice del Department for International Trade in Italia, ha dichiarato: “Siamo felici di essere ritornati a Villa Necchi quest’anno per le celebrazioni del compleanno di Re Carlo III che ha da sempre dimostrato grande affetto e apprezzamento per l’Italia, di cui ricordiamo le visite ufficiali a Milano nel 1985 e nel 1987. Ringraziamo anche tutti i numerosi partner, amici del Regno Unito e dell’Italia, che ci hanno supportato nella realizzazione di questa straordinaria serata.

Il tema della sostenibilità in particolare è stato al centro dell’evento con una presentazione della Sustainable Markets Initiative, un progetto lanciato nel 2020 dall’allora Principe di Galles al World Economic Forum di Davos per accelerare la transizione del settore privato verso un futuro più sostenibile, seguito da un contributo di Treedom che, anche quest’anno, ha supportato l’evento donando una foresta.

Non sono mancati momenti legati alla tradizione con le danze dei Milan Scottish Country Dancers. Rimanendo in tema di incoronazione, gli ospiti hanno avuto modo di toccare con mano i tessuti di Stephen Walters & Sons, un’azienda storica che, tra i molti incarichi per la Famiglia Reale, ha collaborato alla Diamond Jubilee State Coach nel 2004 e alla creazione dell’abito di incoronazione della Regina Camilla.

Una celebrazione all’insegna dell’incontro tra tradizione e modernità, come quella del pairing tra il Parmigiano Reggiano e il whisky scozzese o le auto elettrice di Jaguar Land Rover, con uno sguardo attento a un futuro sempre più green. E spazio ai giovani, come fortemente sostenuto da Re Carlo III, con l’intrattenimento della band jazz della British School of Milan.