Milano: abusi seriali e video hard con decine di vittime, arrestato falso ginecologo

7 Maggio 2025

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Un medico (specializzato in radiologia) in pensione e un uomo di 42 anni che lo aiutava ad adescare le vittime sono stati arrestati a Milano per violenza sessuale di gruppo. Le indagini hanno svelato come i due – si legge nel provvedimento del giudice Mattia Fiorentini – “agiscano in maniera seriale, da anni, per adescare ragazze e indurle a girare, a loro insaputa, video di carattere pornografico”. I due “seguono un protocollo ben consolidato, simulando di essere esponenti di una clinica medica di nuova apertura per convincere le aspiranti attrici pubblicitarie, dietro remunerazione, a girare video di carattere divulgativo (didattico/promozionale) per promuovere la loro attività”.

Una volta adescate con l’inganno, le vittime venivano indotte a spogliarsi nel falso studio sanitario, “per poi essere sottoposte a visite che, ben presto, divenivano il pretesto” per violenze e video hard girati a insaputa delle vittime.

Dagli accertamenti sul contenuto della casella di posta elettronica sarebbe emerso come a partire dal 2016 abbiano raggiunto (a livello di adescamento) “almeno centotrentacinque ragazze, tutte coloro che avevano risposto all’annuncio”. La perquisizione informatica eseguita nei dispositivi elettronici ai due ha confermato come fossero fruitori di pornografia, ma il più giovane “partecipi attivamente a chat in cui scambia materiale pornografico da lui realizzato con terze persone. Non solo risulta anche detentore di immagini a carattere pedopornografico, oltre che dei video medical girati con svariate ragazze”.