Milano: acquisto agevolato e tutele per fragili, intesa InvestiRE-inquilini immobili ex Enpam

Marzo 22, 2023

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – Si sono incontrati oggi al BASE Milano, dov’è in corso il Forum Abitare, i rappresentanti di InvestiRE (Gruppo Banca Finnat) con le organizzazioni sindacali (Sunia, Sicet e Unione Inquilini) e i comitati degli inquilini del patrimonio Dream (ex Enpam), costituito da quattro complessi immobiliari collocati nei Comuni di Milano (via Valla, via Forni e via Sulmona), Vimodrone (Via XV Martiri) e Basiglio (Via Romano Visconti e Via Rio Nuovo), passati in gestione negli scorsi mesi al Fondo Hestia e al Fondo Basiglio. All’incontro hanno partecipato anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore alla Casa del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, il sindaco di Vimodrone Dario Veneroni e la sindaca di Basiglio Lidia Reali.

Durante la riunione, dopo lunghe trattative tra le parti, è stata raggiunta l’intesa definitiva sui prezzi di vendita degli immobili e sugli strumenti di protezione per tutelare gli inquilini più fragili, che InvestiRE ha inserito nell’accordo anche grazie all’ascolto delle richieste avanzate dai sindacati e dagli enti locali nel corso degli incontri tenutisi dallo scorso giugno ad oggi.

L’accordo prevede una serie di facilitazioni per tutti gli inquilini che desiderano acquistare l’appartamento in cui vivono, con l’applicazione di un prezzo calmierato rispetto ai prezzi di mercato. A queste agevolazioni si aggiungono poi la possibilità di acquisto dell’usufrutto per inquilini di età superiore ai 70 anni e l’estensione delle agevolazioni di acquisto ai parenti fino al 4° grado non residenti.

Le tutele prevedono in particolare la possibilità di rinnovare l’affitto degli immobili per 5 anni (3+2) a canone concordato a tutti i nuclei familiari in cui l’intestatario del contratto (o il coniuge) abbia età superiore ai 70 anni e un reddito Isee inferiore a 35.000 euro, soglia più alta di quella adottata dagli enti locali. A questi si aggiunge il rinnovo per ulteriori 40 nuclei familiari numerosi con Isee inferiore a 35.000 euro e quello per tutti quei nuclei familiari con la presenza di un componente con invalidità superiore al 66%.

Compreso nell’accordo anche un piano di manutenzione straordinaria dei caseggiati, con una serie di interventi per mettere a norma gli spazi condominiali e assicurare la piena operatività degli impianti comuni.

I contenuti dell’intesa sono stati sottoposti dai sindacati al voto degli inquilini dei caseggiati, i quali si sono espressi a favore della proposta. Hanno contribuito al buon esito del negoziato anche le istituzioni locali, dall’assessore alla Casa del Comune di Milano Pierfrancesco Maran ai sindaci di Vimodrone e Basiglio, passando per i municipi del capoluogo, coinvolti sin dall’inizio negli incontri con InvestiRE.