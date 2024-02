Milano: ad aprile ‘Wizz air Marathon’, l’edizione 2024 parte e arriva in Duomo

Febbraio 8, 2024

Milano, 8 feb. (Adnkronos) – Dal Duomo al Duomo per la via più panoramica. La 22esima edizione della Wizz air Milano Marathon, la grande competizione sportiva organizzata da Rcs Sports & Events in calendario domenica 7 aprile, vanta l’importante novità di una nuova sede di partenza e arrivo, dopo quella che si può definire storica di Corso Venezia, che ha accompagnato i runner per tante edizioni.

La scelta della nuova location di piazza Duomo è stata possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, che da mesi lavora al fianco dell’organizzazione per soddisfare le esigenze di partecipanti, maratoneti e staffettisti e offrire un grande spettacolo al pubblico, che numeroso sosterrà i runner allo start e al traguardo. Garantite velocità e scorrevolezza del tracciato, sempre ad anello come progettato nel 2015. Capace di conciliare le esigenze dei top runner e degli amatori evoluti, offrendo, nel contempo, la possibilità di ammirare una città sempre più bella nella sua combinazione di elementi storici e contemporanei.

Saranno circa 19 i chilometri che interesseranno il centro cittadino. Si toccheranno i luoghi simbolo di Milano, come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, Largo Cairoli, ma pure City Life e il Portello. I restanti chilometri invece si snoderanno tra Qt8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi rientrare verso il Duomo. Già definite le zone di cambio della staffetta, la Unicredit Relay Marathon, che quest’anno coinvolgerà 105 onp collegate al charity program tutte riportate sul sito ufficiale.