Milano: affidato a Coprima l’appalto per il progetto ‘Lambrate Twin Palace’

Aprile 27, 2023

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – AbitareIn, sviluppatore residenziale leader del mercato milanese, ha consegnato all’impresa di costruzioni Coprima l’area del progetto di Lambrate Twin Palace, per l’avvio dei lavori di costruzione. L’impresa si è aggiudicata il contratto di appalto, sottoscritto nei giorni scorsi, a seguito di un procedimento competitivo di gara.

Coprima, che ha già collaborato con il gruppo AbitareIn nella realizzazione del progetto Olimpia Garden, è un’impresa con una consolidata esperienza nel mondo immobiliare, specializzata nella costruzione e ristrutturazione di immobili per enti sia pubblici che privati. Nei prossimi giorni inizieranno le attività preliminari di insediamento finalizzate all’avvio dei lavori di costruzione, che avranno una durata di circa 24 mesi.

Lambrate Twin Palace è un progetto residenziale di circa 80 appartamenti, che dà spazio alla rigenerazione creativa all’interno del quartiere milanese di Ventura Lambrate. È composto da due edifici, Oro, che si affaccia su via Sbodio, e Ambra, che si affaccia su via Massimiano. L’esposizione è determinata anche dalla ricerca di equilibrio con la natura: si può usufruire al meglio della luce naturale e le facciate maggiormente esposte presentano parapetti e brise-soleil che creano un filtro confortevole ed elegante aumentando ombra e privacy. Tutti gli appartamenti presentano un ambiente esterno, ma riservato, per godere dell’aria aperta e di un panorama unico. La classe energetica A1 e superiore è ottenuta grazie all’utilizzo di soluzioni tecniche ed impiantistiche rispettose dell’ambiente: il calore del sole viene infatti assorbito e convertito in energia elettrica pulita. Il progetto presenta inoltre una corte porticata che fa da cornice ad un’oasi verde, opportunamente attrezzata, con piante aromatiche ed alberi a mezzo fusto.