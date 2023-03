Milano: agenti polizia locale soccorrono e salvano uomo in arresto cardiaco

Marzo 22, 2023

Milano, 22 mar. (Adnkronos) – Un intervento provvidenziale, quello della polizia locale di Milano che stamane ha soccorso un uomo in arresto cardiaco, salvandogli la vita. E’ accaduto intorno alle 9.30, quando il personale di un bar in piazza San Fedele ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale che era impegnata a controllare alcuni monopattini in divieto di sosta: un uomo di 64 anni si era accasciato a terra e non riusciva più a respirare.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno esteso la chiamata ai colleghi, arrivati con il defibrillatore (Dae) collocato nell’androne di Palazzo Marino. Sono così iniziate le pratiche di rianimazione cardiaca. L’uomo ha ripreso a respirare ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Policlinico.

Le sue condizioni sono in miglioramento.