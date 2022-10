Milano: aggressione a centro commerciale, 30enne deceduto era di origini sudamericane**

Ottobre 27, 2022

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – Il 30enne morto in seguito alle ferite riportate nell’aggressione al centro commerciale Milanofiori era di origini sudamericane. Fonti sanitarie spiegano che il giovane, rinvenuto sul posto in arresto cardiaco, è arrivato in pronto soccorso in condizioni molto critiche. Il personale del 118 ha iniziato sin da subito a praticare le manovre di rianimazione, proseguendo anche durante il tragitto verso l’ospedale. Poco dopo il ricovero, però, è stato constatato il decesso.