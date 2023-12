Milano: al Teatro Carcano ‘Pippi Calzelunghe’, musical nato da un’idea di Gigi Proietti

Dicembre 4, 2023

Milano, 4 dic.(Adnkronos) – Dal 28 dicembre al 7 gennaio, Teatro Carcano di Milano, va in scena ‘Pippi Calzelunghe – Il musical’ di Astrid Lindgren: la celebre favola tradotta in spettacolo da Sagitta Alter e Carlotta Proietti, con la regia di Fabrizio Angelini. Un’idea nata da un’intuizione dell’indimenticato Gigi Proietti per regalare al pubblico un’edizione dal vivo di una delle eroine più amate di tutti i tempi.

Ribelle, anticonformista e allergica alle regole, Pippi Calzelunghe è il simbolo dell’indipendenza, del potere di sognare ad occhi aperti e della capacità di dare al denaro un’importanza relativa, convinta che il valore dell’amicizia renda la vita assai più bella dei vestiti eleganti e del galateo da salotto. Lo spettacolo propone una versione vivace e esuberante, con acrobazie, colpi di scena e tanta musica. I costumi e l’allestimento sono firmati da Susanna Proietti.

Il cast, composto da attori, cantanti, ballerini-acrobati racconterà sul palco la storia di Pippi, un’icona senza tempo. Ritroveremo le sue inconfondibili treccine rosse, le lentiggini e i coloratissimi look che hanno fatto sognare intere generazioni. Non mancheranno i suoi fedeli compagni di viaggio, con un adorabile cavallo a pois chiamato Zietto e la stravagante scimmietta Nilsson.