Milano: al via 22 progetti a impatto sociale nei quartieri della città

Maggio 24, 2023

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Librerie di quartiere, laboratori di formazione artigianale, ma anche spazi multifunzionali e di aggregazione per giovani, mamme, bambini e bambine, palestre, cascine e portierato di zona: sono solo alcuni dei 22 progetti a impatto sociale finanziati grazie al bando ‘Mi15 – Spazi e servizi per Milano a 15 minuti’ con oltre 1,35 milioni di euro di fondi Pon Metro.

Si tratta di iniziative proposte e realizzate da micro e piccole medie imprese milanesi, sia profit sia non profit, che grazie al sostegno del Comune potranno attivare o potenziare servizi al momento assenti o insufficienti nei quartieri. Attraverso il bando Mi15, queste esperienze hanno ricevuto un contributo a fondo perduto per investimenti tra 24mila e 80mila euro, pari all’80% del costo del progetto. L’obiettivo del bando è coinvolgere le imprese già attive e radicate nei quartieri nella realizzazione di una ‘città a 15 minuti’, nella quale i cittadini e le cittadine possono trovare i servizi e le attività di cui hanno bisogno a breve distanza da casa.

“Grazie a questo bando -spiega l’assessora allo Sviluppo economico del Comune di Milano, Alessia Cappello- 22 nuove attività sono nate o hanno migliorato e ampliato i loro servizi per i cittadini e le cittadine toccando tutti i Municipi di Milano, esclusa la Zona 1 Centro storico. Portare o fare crescere attività che abbiano un impatto positivo nelle zone meno centrali della città significa tenerle vive, attrattive e sicure. Si conferma anche con questo bando il nostro impegno per realizzare concretamente una città a 15 minuti, con servizi accessibili a tutti e a poca distanza da casa”. In un’ottica di efficienza e di monitoraggio, e grazie alla collaborazione con il gruppo di ricerca Tiresia del Politecnico di Milano diretto dal professor Mario Calderini, è stato attivato in via sperimentale un percorso di valutazione dell’impatto sociale che i progetti avranno sui quartieri e sui cittadini che li vivono.