Milano: al via dal 10 febbraio ‘ChocoLove’, tre giorni dedicati alla cultura del cioccolato

Febbraio 8, 2023

Milano, 8 feb. (Adnkronos) – Tre giorni dedicati al cioccolato e a tutte le sue sfumature. Dal 10 al 12 febbraio, a Palazzo Bovara, il circolo del commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia 51, ospita ‘ChocoLove’, il primo evento interamente dedicato alla cultura del cioccolato. La manifestazione, gratuita e aperta al pubblico, aprirà i battenti dal pomeriggio di venerdì 10 e per tutto il weekend si alterneranno masterclass e degustazioni sensoriali per scoprire, conoscere e vivere tutti i segreti del cioccolato.

Grazie al supporto di Apei-ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana presieduta dal Maestro Iginio Massari, parteciperà all’evento una ‘squadra’ top della pasticceria italiana: Davide Comaschi, Domenico Di Clemente, Emanuele e Filippo Valsecchi, Denis e Andrea Buosi, Alessandro Servida, Guido Castagna, Maurizio Colenghi, Fabrizio Galla e Giuseppe Piffaretti. Le degustazioni sensoriali saranno condotte da Monica Meschini di International Institute of Chocolate and Cocoa Tasting e dagli esperti di Chocolate Academy Milano Marta Giorgetti, Ciro Fraddanno e Diego Poli. Nel weekend anche due appuntamenti con l’arte della decorazione del cioccolato grazie agli illustratori Silvio Boselli e Antonio Bonanno.

Presenti alla tre giorni anche gli chef di Apci-associazione professionale cuochi italiani con Federico Trobbiani del ristorante Locatelli, Fabio Zanetello & Domenico Della Salandra del ristorante Clotilde Brera che presenteranno due ricette salate al cioccolato. Alma, scuola internazionale di cucina italiana, parteciperà con lo chef Luigi Margiovanni. Gli studenti del Capac, Politecnico del commercio e del turismo affiancheranno chef e pasticceri nelle masterclass e nelle degustazioni.

Tema centrale di ChocoLove è promuovere la cultura del cioccolato, dai Paesi in cui si coltiva la pianta del cacao alla produzione del cioccolato, fino alle pasticcerie e al cuore dei consumatori. Un’occasione per raccontare ai viaggiatori le culture e i paesaggi del mondo. La materia prima del cioccolato parte dalla famosa ‘Cocoa Belt’, per essere lavorata in un altro paese e consumata in un altro ancora. Per questo il viaggio è centrale nel racconto della cultura del cioccolato. Durante l’evento sarà possibile scoprire i paesi della ‘Cocoa Belt’: Africa Occidentale, America Latina e Asia.

ChocoLove sarà anche l’occasione per scoprire le migliori proposte di praline e dolci confezionati delle pasticcerie milanesi e per presentare il contest ‘ChocoLove: un dolce per San Valentino’. Il contest, che premierà il miglior dolce a base di cioccolato realizzato dalle pasticcerie e panetterie di Milano, è già online (dolci sulle piattaforme social dal 7 febbraio). I dieci finalisti saranno esposti nella ChocoGallery di Palazzo Bovara. Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, la giuria guidata dal Maestro Iginio Massari premierà – invitati i media – la creazione più fedele al concept del contest: innovazione, design e sostenibilità.