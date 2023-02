Milano: al via dal 7 al 10 febbraio ‘SanMetro’, primo festival della canzone metropolitana

Febbraio 3, 2023

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – Dalle scalinate del Teatro Ariston a quelle del metrò: Milano ospita il primo festival della canzone metropolitana, ‘SanMetro’. Dal 7 al 10 febbraio, in concomitanza con il Festival di Sanremo, band, artisti emergenti e cantanti si sfideranno sui palchi di Sound Underground nelle stazioni di Garibaldi M2, Loreto M2 e Bicocca M5.

Il contest, organizzato e promosso da OpenStage con Atm e Metro5, vuole celebrare la forza della musica a tutti i livelli con l’obiettivo di promuovere attivamente un ambiente sempre più inclusivo. Protagonisti saranno diciotto concorrenti che si sfideranno a suon di musica italiana in una tre giorni di live da martedì a giovedì dalle 15 alle 17. Nove i finalisti che saranno selezionati dalla giuria di esperti e dal pubblico, che potrà votare il suo cantante preferito della giornata attraverso il ‘televoto’ attivo sul profilo Instagram di Open Stage. La finalissima verrà presentata dal conduttore televisivo Marco Maccarini e si terrà il 10 febbraio alle 18 sul palco di Bicocca M5. E per chi non potrà essere presente dal vivo, ma vuole comunque seguire la serata sarà possibile assistere sui canali social di Rockit, media partner dell’iniziativa.

La giuria d’eccezione, composta dall’autore televisivo Lorenzo Campagnari, da Cesareo di Elio e le Storie Tese e da Dario Falcini, direttore di Rockit, decreterà il vincitore del festival. Tutti gli aggiornamenti e il programma sui profili Instagram di Open Stage, Atm e Metro5 (@openstage.it @atm_milano @metropolitana_5).