Milano: al via Forum Partecipazione, domani giunta incontrerà la cittadinanza

Giugno 20, 2023

Milano, 20 giu. (Adnkronos) – Verde e sostenibilità, spazio pubblico e accessibilità, comunità e inclusione. Queste le tre macro-tematiche, introdotte dagli assessori del Comune di Milano Elena Grandi, Giancarlo Tancredi e Lamberto Bertolé al Forum della Partecipazione, attorno alle quali per tutta la giornata si sviluppano nove workshop.

Il confronto nei tavoli di lavoro, a cui stanno partecipando 250 persone, viene moderato da facilitatori esperti e gestito con una modalità che si ispira al metodo della ‘Future Search Conference’, uno strumento di progettazione partecipata elaborato alla fine degli anni ’80, finalizzato a coinvolgere cittadine e cittadini nella costruzione di una visione di cambiamento condivisa. In questo modo le persone presenti hanno elaborato, tenendo conto della propria storia passata e presente, uno scenario comune di intervento e un percorso realistico per realizzarlo.

“L’obiettivo -spiega l’assessora alla Partecipazione Gaia Romani- è contrastare le tendenze negative e attivare le comunità locali. La partecipazione non è un concetto astratto e la sfida di questo Forum è ricostruire la fiducia fra istituzioni e persone, instillando la domanda ‘cosa può fare ciascuno di noi’. Come ha detto ieri il sindaco Sala, la parola partecipazione non può essere divisiva, il punto è come far partecipare le persone e su che cosa, al fine di costruire un governo collaborativo”.

La seconda giornata di Forum prosegue con la presentazione di ‘Strade in comune. Comunità interconnesse’, il position paper frutto di uno studio promosso dall’assessorato alla Partecipazione e la cui realizzazione è stata affidata alle ricercatrici e ai ricercatori di Codici, ricerca e intervento. Il documento sintetizza opinioni, punti di forza e di debolezza, rilevati durante una serie di incontri fatti con i tecnici dell’Amministrazione, associazioni e cittadini, sullo stato dell’arte dei progetti partecipativi e il futuro da costruire.

Nella giornata conclusiva di domani, dalle 10 alle 12.30, gli assessori e le assessore della giunta milanese e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi incontreranno la cittadinanza.

Cittadine e cittadini avranno la possibilità di confrontarsi con l’Amministrazione su questioni, politiche e progetti presenti e futuri, in un question time facilitato da mediatori esperti.