Milano: al via seconda fase progetto ‘piazze aperte per ogni scuola’, presentati 87 progetti

Maggio 3, 2023

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – Parte oggi la seconda fase di ‘Piazze Aperte per Ogni Scuola’, l’avviso pubblico promosso dal Comune di Milano in collaborazione con l’Agenzia mobilità ambiente territorio (Amat), Bloomberg Associates e Global Design Cities Initiative. A Base Milano sono stati presentati gli 87 progetti che hanno risposto alla call dell’Amministrazione comunale coinvolgendo 600 realtà tra gruppi, associazioni e 250 scuole milanesi.

Dopo le quaranta piazze aperte realizzate tra il 2018 e il 2022 con 25mila metri quadri di spazio pedonalizzato, lo scorso autunno il Comune di Milano ha lanciato l’avviso pubblico ‘Piazze Aperte per Ogni Scuola’ per promuovere nuovi interventi in prossimità di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Da un’analisi preliminare le richieste di pedonalizzazione riguardano un totale di 90mila metri quadri.

Oggi i gruppi proponenti hanno illustrato i loro progetti e si sono confrontati con i tecnici del Comune di Milano, di Amat e gli amministratori dei Municipi di riferimento. Tutte le proposte ricevute saranno analizzate per verificare la fattibilità tecnica ed economica; quelle giudicate positivamente diventeranno la base per il progetto di realizzazione.

I primi due interventi collegati al nuovo avviso pubblico, che saranno realizzati entro fine anno, interesseranno la scuola primaria ‘Muratori e Menotti’ di via Muzio (Municipio 2) e l’Istituto comprensivo Cardarelli di via Scrosati (Municipio 6). Intanto prosegue il lavoro del Comune di Milano per trasformare definitivamente, dopo la sperimentazione temporanea, l’area della piazza aperta realizzata in viale Molise, nel controviale adiacente all’istituto comprensivo Tommaso Grossi. “Siamo veramente soddisfatti del numero e della qualità delle proposte che abbiamo ricevuto da tante scuole, associazioni e cittadini e cittadine che hanno deciso di rispondere al nostro appello. Saranno progetti fondamentali per aumentare le aree pedonali davanti alle scuole, migliorare lo spazio pubblico a disposizione dei bambini e delle bambine e renderlo più sicuro”, ha detto Pierfrancesco Maran, assessore al Piano Quartieri.

“Il grande successo dell’iniziativa e le molte proposte che sono arrivate -ha aggiunto Arianna Censi, assessora alla Mobilità- dimostrano quanto questo progetto sia stato apprezzato e quanti vogliano offrire il loro contributo per rendere gli spazi di fronte alle scuole più sicuri e più belli. L’Amministrazione, con il loro contributo e quello di Amat e di Bloomberg, è al loro fianco per rendere ogni quartiere più ricco di luoghi di socializzazione”.

“Se progetti una strada che funziona per i bambini, progetti una strada che funziona per tutti -dice Janette Sadik-Khan di Bloomberg Associates, ramo di consulenza pro bono di Bloomberg Philantrophies, che ha collaborato con l’Amministrazione Sala sul progetto Piazze e Strade Aperte-. Milano sta dimostrando che le riqualificazioni delle sue strade sono investimenti nella forza e resilienza dei suoi quartieri”. Le proposte di ‘Piazze Aperte per Ogni Scuola’ divise territorialmente: dieci per il Municipio 1; dodici per il Municipio 2 e altrettante per il Municipio 3; undici per il Municipio 4; cinque per il Municipio 5; dieci per il Municipio 6; sette per il Municipio 7; otto per il Municipio 8; dodici per il Municipio 9.