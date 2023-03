Milano: alla Cattolica un confronto sull’Europa con il libro di Borsa su eredità Sassoli

Marzo 30, 2023

Milano, 30 mar. (Adnkronos) – Lunedì 3 aprile, all’Università Cattolica di Milano, è in programma il seminario di studio ‘Europa cantiere aperto. L’eredità di David Sassoli’. L’incontro, nell’aula Pio XI in largo Gemelli 1 a Milano alle ore 10.30, promosso dalla Facoltà di Scienze politiche e sociali, sarà l’occasione per presentare il volume di Gianni Borsa, ‘David Sassoli, la forza di un sogno. Uomo, giornalista, cittadino d’Europa’, editore In Dialogo.

Dopo i saluti del preside della facoltà, Guido Merzoni e di Damiano Palano, direttore del dipartimento di Scienze politiche, interverranno i docenti dell’Università Cattolica Simona Beretta, direttrice del centro di ateneo per la dottrina sociale della Chiesa e Andrea Santini, docente di Diritto dell’Unione europea e Michele Nicoletti, docente di Filosofia politica dell’Università degli Studi di Trento. Sarà presente l’autore.

“Per la Facoltà di Scienze politiche e sociali il convegno è un’occasione preziosa per ricordare un uomo di grande valore, un cattolico impegnato in politica -ha dichiarato il preside Merzoni-. Con la duplice valenza di sottolineare l’importanza del particolare sevizio della politica al bene comune e l’attualità dell’impegno per la Costruzione Europea, quanto mai fondamentale per i destini del nostro Paese e del mondo”.