Milano: arresto Stefania Nobile, l’inchiesta su ‘delivery’ escort e cocaina rosa

4 Marzo 2025

Milano, 4 mar. (Adnkronos) – Un servizio “di delivery che comprendeva cocaina, bevande alcooliche – tra cui vino e champagne proveniente dalla Gintoneria (locale in via Napo Torriani a Milano) – ed escort”. E’ questo il ‘pacchetto’ esclusivo che è costato l’arresto (domiciliari) a Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, all’ex compagno Davide Lacerenza e al dipendente e factotum Davide Ariganello accusati, a vario titolo, di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. “L’attività di consegna a domicilio delle prostitute garantiva maggiori acquisti di bottiglie”, ma nel pacchetto era compresa anche la cessione di “cocaina, hashish, marjuana e la cosiddetta ‘cocaina rosa’ o ‘lusi’ (sostanza a base di ketamina/mdma), destinata ai clienti e alle prostitute”, si legge nell’ordinanza firmata dalla giudice Alessandra Di Fazio.

A far scattare l’inchiesta alcune segnalazioni di operazioni sospette sul conto di un cliente capace di spendere, a partire dal 2020 e fino a settembre 2023, oltre 641mila euro in escort, alcol e sostanze stupefacenti. I corposi bonifici hanno insospettito la Guardia di finanza e gli accertamenti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno dimostrato che fosse il prezzo pagato dal cliente. Si tratta di uno dei facoltosi clienti, come il “sindaco ricco” o la “gente di Dubai” da quanto risulta dalle conversazioni intercettate.

Stefania Nobile, scrive la giudice, “pur non organizzando in prima persona il reclutamento delle ragazze, condivide con Lacerenza gli utili derivanti dalla vendita dei pacchetti ‘tutto incluso’. Non si richiede per la consumazione del reato in contestazione che il soggetto attivi presenzi all’adescamento o alla pubblica offerta di meretricio, essendo sufficiente la coscienza e volontà di tollerare quest’ultimo nel proprio locale”.