Milano: atti sessuali con ragazza in condizioni di fragilità, 25enne arrestato

Gennaio 26, 2024

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – Ha agganciato una giovane in condizione di particolare fragilità e, dopo averne carpito la fiducia, l’ha costretta a subire atti sessuali in un parco. Per questo un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla polizia. E’ accaduto a Milano.

Gli agenti, coordinati dalla procura di Milano-V Dipartimento, hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, il 25enne, di nazionalità romena, gravemente indiziato di essere il responsabile della violenza sessuale, avvenuta a fine ottobre in un’area verde della periferia nord della città.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della 4 sezione specializzata della squadra mobile, la vittima, una ragazza afflitta da diverse fragilità pregresse, dopo una discussione con i propri familiari si era allontanata dalla sua abitazione. Una volta all’esterno, ha incrociato l’uomo che, dopo averne carpito la fiducia l’ha indotta a seguirlo in un’area isolata all’interno del parco. Giunti sul posto, il giovane ha costretto la ragazza ad ingerire una notevole quantità di sostanze alcoliche fino quasi a farle perdere i sensi e, a questo punto, l’ha costretta a subire atti sessuali. Terminata la violenza, si è allontanato. Solo dopo essere riuscita a riprendere coscienza, la ragazza ha allertato i soccorsi. L’attività di indagine svolta dalla squadra mobile, avviata nell’immediatezza del fatto, ha consentito di ricostruire quanto accaduto attraverso una meticolosa analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e mirati servizi di osservazione effettuati sul luogo teatro dell’evento. Il 25enne, dopo essere stato accompagnato in questura, è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore.