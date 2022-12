Milano: aveva violato daspo, ultrà dell’Inter arrestato

Dicembre 21, 2022

Milano, 21 dic.(Adnkronos) – Nel 2019 ha violato un Daspo che gli era stato applicato il 19 aprile 2017 dopo i disordini avvenuti durante la partita Inter-Roma del precedente 26 febbraio e per questo era destinatario di un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura di Milano. Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Pioltello lo hanno arrestato. E’ accaduto a Milano.

L’uomo, ultrà della tifoseria dell’Inter, a seguito della condanna definitiva, dovrà espiare la pena di 6 mesi di reclusione. Dopo l’arresto, è stato quindi accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’autorità giudiziaria.