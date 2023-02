Milano: avevano rapinato capi di moda per 3 mln, 10 persone arrestate2

Febbraio 21, 2023

(Adnkronos) – Le indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile di Milano e dai colleghi del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, hanno preso il via dopo la rapina del 18 novembre 2021, quando i rapinatori hanno raggiunto l’area del polo logistico di una nota ditta di spedizioni a Pozzuolo Martesana (Milano) con due camion, ambedue con targa contraffatta e un furgone. In quella occasione si sono posizionati nelle vicinanze dello stabilimento, in attesa che un dipendente della ditta stessa, loro complice, desse loro il segnale che il veicolo da assaltare, un autoarticolato carico di 471 capi di abbigliamento e accessori moda firmati Gucci e Bottega Veneta, fosse in procinto di uscire dalla sede.

Una volta ricevuto il segnale, il conducente del furgone si è avviato lungo la strada per fare da apripista mentre i due camion si sono posizionati ‘a tenaglia’, precedendo cioè l’autoarticolato con un mezzo e seguendolo con l’altro. Dopo alcuni chilometri, il camion che precedeva il mezzo da rapinare ha rallentato fino ad arrestare la marcia, costringendo l’autista a fermarsi: a quel punto, tre rapinatori armati di pistola sono entrati nell’abitacolo del corriere, lo hanno colpito con il calcio dell’arma, lo hanno legato con delle fascette e lo hanno tenuto sotto sequestro nella cabina dietro il posto del guidatore.

Uno dei malviventi ha quindi condotto il mezzo verso una strada secondaria dove, in poco tempo, è stata asportata tutta la merce che poi è stata nascosta in alcuni magazzini nella loro disponibilità. Il mezzo, con all’interno l’autista legato, è stato abbandonato in via Lombroso, dove è stato infine ritrovato dagli agenti delle volanti della questura di Milano.