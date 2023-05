Milano: Bellucci (Fdi), ‘psicologo in scuole necessario’

Maggio 29, 2023

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Esprimo la mia solidarietà alla professoressa ferita questa mattina da uno studente all’istituto secondario Alessandrini di Abbiategrasso. Fatti come questo certificano la presenza di un grande malessere di cui ci si deve prendere cura per prevenire tali gravi atti di violenza. La salute mentale e il benessere psicologico devono essere promossi e messi al centro del percorso di crescita dei più giovani. La scuola non può essere lasciata sola a occuparsi dei bisogni educativi, sempre più complessi, di bambini e adolescenti. Per questo l’introduzione in forma stabile dello psicologo a scuola si rende quanto mai necessaria, anche in seguito ai numerosi episodi di violenza, sia fisica che verbale, testimonianti situazioni di disagio sociale”. Lo afferma il vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputato Fdi Maria Teresa Bellucci.

“Si tratta di un tema sul quale, già nel mio primo mandato, avevo presentato una proposta di legge – ricorda l’esponente di Fdi -. Dopo questo terribile fatto, e in seguito alle parole del ministro Valditara, credo che sia giunto il momento di portare l’Italia al livello di altre nazioni europee e quindi, di introdurre lo psicologo scolastico”.