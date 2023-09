Milano: bloccati in stazione Centrale e Rogoredo, polizia arresta tre ricercati

Settembre 21, 2023

Milano, 21 set. (Adnkronos) – La polizia di Stato ha arrestato tre persone ricercate dall’autorità giudiziaria nelle stazioni di Milano Centrale e Milano Rogoredo, nel capoluogo lombardo. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della polfer in servizio alla Stazione Centrale hanno fermato una cittadina bosniaca di 28 anni; dopo alcuni accertamenti, la donna è risultata destinataria di un ordine di cattura per cumulo pene emesso dalla procura di Monza ed è stata accompagnata a San Vittore, dovendo scontare 16 anni e 2 mesi di reclusione.

Poco dopo, sempre nella Stazione Centrale, gli agenti hanno controllato un cittadino egiziano di 25 anni. L’uomo è risultato ricercato dal tribunale di Roma, dovendo scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per rapina, motivo per il quale anche lui è stato accompagnato a San Vittore.

Infine, sempre nel pomeriggio di ieri, nella stazione di Milano Rogoredo i poliziotti hanno fermato una cittadina italiana di 43 anni. Anche lei, sottoposta a controlli, è risultata ricercata dall’autorità giudiziaria in seguito alla revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali. La donna è stata accompagnata in carcere, dovendo scontare una pena di 6 mesi per reati contro il patrimonio.