Milano: Boeri e Zucchi a gip, ‘ha vinto progetto migliore’ su Beic

4 Febbraio 2025

Milano, 4 feb. (Adnkronos) – “Ha vinto il progetto migliore”. E’ questo il senso delle dichiarazioni rese davanti al gip di Milano Luigi Iannelli dagli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi indagati per turbativa d’asta perché, in qualità rispettivamente di presidente e commissario della giuria, avrebbero scelto – in conflitto di interesse, secondo la procura – il progetto vincitore per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria.

Nell’interrogatorio preventivo conseguente alla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura, “entrambi hanno risposto a tutte le domande”, secondo le indiscrezioni e hanno consegnato, nonostante l’interrogatorio sia durato circa un’ora e mezza per ciascun indagato, una memoria al giudice e ai pm Paolo Filippini e Giancarla Serafini. Meno risposte, ma una memoria scritta è stata presentata anche da Pier Paolo Tamburelli (così come dai due indagati per cui è stata chiesta la misura interdittiva), considerato dalla procura il “collettore tra Boeri e Zucchi e gli studi Onsitestudio e Baukuh vincitori del bando”.

Sia Zucchi che Boeri hanno negato incontri con personaggi coinvolti nel bando di gara e hanno rimarcato la competenza nello scegliere, in pieno anonimato, il progetto migliore. Una valutazione di merito su cui non ha inciso la conoscenza di alcuni professionisti dei numerosi studi internazionali di architettura partecipanti. La decisione del gip è attesa nei prossimi giorni: già nel fine settimana o entro il termine di dieci giorni.