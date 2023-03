Milano: Cangiano (Fdi), ‘ora da sinistra ci aspettiamo manifestazione antianarchica’

Marzo 4, 2023

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Nella giornata in cui la sinistra variegata e multiforme dei partiti e dei sindacati ha sfilato a Firenze in un corteo ‘antifascista’, all’ingresso del Liceo Carducci di Milano, una istituzione scolastica storica, sono comparsi striscioni con i simboli del movimento anarchico e con rappresentazioni a testa in giù e croci sugli occhi del premier Giorgia Meloni e del ministro Giuseppe Valditara. Nell’esprimere totale solidarietà al presidente Meloni e al ministro Valditara, mi auguro che la sinistra dei partiti e dei sindacati organizzi immediatamente una manifestazione ‘antianarchica’ anche a Milano. In caso contrario vorrà dire che la politica dei due pesi e delle due misure resta ancora la componente primaria di una compagine politica che si compatta solo nelle contrapposizioni strumentali a questo Governo. Ma che poi non ha nessun argomento serio su cui ricostruire la propria credibilità”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano, componente della commissione Istruzione della Camera.