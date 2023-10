Milano: caso Benusiglio, legale Venturi ‘da giudici decisione coraggiosa’

Ottobre 11, 2023

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – “È stato assolto da tutto come da nostre richieste. Quella di oggi è una decisione coraggiosa che io condivido”. L’avvocato Andrea Belotti commenta così l’assoluzione in appello di Marco Venturi, l’ex fidanzato di Carlotta Benisiglio, condannato in primo grado a sei anni per “morte come conseguenza di altro reato”, ossia condotte di stalking.

“Secondo me troppe aspettative erano state create”, la condanna in primo grado – al termine di un’inchiesta lunga e complessa – si “basava su pochi riscontri di prova, forse era più corretto essere più realistici tutti. C’è una spiegazione (di quanto accaduto quella sera, ndr), c’è una ragazza che si è ammazzata”.