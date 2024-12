Milano: caso Ramy, difesa Fares chiede revoca dei domiciliari

12 Dicembre 2024

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – Gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, difensori di Fares Bouzidi, il giovane alla guida dello scooter su cui viaggiava e ha perso la vita Ramy Elgaml, morto la notte del 24 novembre scorso, in zona Corvetto a Milano, mentre veniva inseguito da un’auto dei carabinieri, hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari per il ventiduenne di origine tunisina finito in manette per resistenza. Il giovane, ricoverato per alcuni giorni in ospedale, porta su di sé ancora i segni dell’impatto: cammina con le stampelle e “si sta ancora riprendendo da un infortunio faticoso” spiega l’avvocato Romagnoli. La decisione sarà presa, a stretto giro, dalla gip di Milano Marta Serafini.