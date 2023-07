Milano: Cecchetti (Lega), ‘rogo in Rsa tragedia che lascia senza parole’

Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “La tragedia avvenuta stanotte a Milano nella casa di riposo di via dei Cinquecento (un istituto peraltro già duramente colpito dal Covid) lascia senza parole”. Così Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei deputati e coordinatore regionale della Lega in Lombardia.

“C’è solo dolore per le vittime e preoccupazione per i feriti e gli intossicati e un grazie di cuore ai vigili del fuoco e a tutto il personale Areu, intervenuti per la prima operazione di soccorso, e a tutto il personale sanitario dei quindici ospedali milanesi e dell’hinterland che si stanno prendendo cura delle persone ferite”, conclude l’esponente della Lega.