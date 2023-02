Milano: clienti non registrati e in possesso di droga, licenza sospesa per un hotel

Febbraio 9, 2023

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione di una struttura ricettiva di via Pellegrino Rossi, nel quartiere milanese di Affori.

Questa mattina, gli agenti del commissariato Comasina hanno notificato la sospensione alla titolare dell’hotel in quanto, a seguito di diversi controlli, dal 2019 risulta frequentato da soggetti con vari precedenti penali e di polizia. In particolare tra aprile e dicembre 2022, i poliziotti hanno effettuato numerosi controlli all’interno della struttura riscontrando la presenza di persone non registrate e trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

Lo scorso novembre, gli agenti del commissariato Lambrate hanno arrestato tre persone in quanto trovate in possesso di numerose stecche di sigarette prive del contrassegno dei Monopoli di Stato.