Milano: Comune lancia ‘fellowship program’ per politiche alimentari in città Mufpp

Giugno 17, 2023

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Il Comune di Milano, che presiede il Milan urban food policy pact (Mufpp), ha lanciato nell’ultimo giorno del Milan pact awards retreat il ‘fellowship program’ dedicato a tutte le città del patto. Uno strumento per replicare le buone pratiche delle città vincitrici dei Milan Pact Awards, cioè il premio che viene assegnato alle migliori pratiche urbane che le città del mondo realizzano per promuovere politiche alimentari sostenibili: dalle mense scolastiche sane, ai mercati urbani, alle azioni di informazione e sensibilizzazione contro lo spreco alimentare.

Il ‘fellowship program’ prevede la realizzazione di visite sul campo, webinar, workshop, formazione online e in presenza, scambi tra città e visite di studio, partecipazione alla ricerca e attività di mappatura, pubblicazioni, opportunità di networking, organizzazione congiunta di eventi, organizzazione di dialoghi nazionali sulle politiche alimentari.

Questo permetterà alle città vincitrici di essere promotrici di innovazione e conoscenza nella community delle città del patto e di potersi confrontare con esperienze in atto e con l’ideazione di percorsi simili nei contesti locali, grazie a metodologie strutturate e già realizzate. Quattro giorni di visite in diversi luoghi della città di Milano, con incontri con le realtà istituzionali e associative che collaborano alla FoodPolicy milanese, workshop di approfondimento realizzati grazie alle metodologie sviluppate dal progetto Horizon 2020 ‘Food Trails’, con le sei città vincitrici dei Milan Pact Awards 2022: Milano Ristorazione, i mercati di Foody-Sogemi, diverse cascine e gli hub contro lo spreco alimentare.

È stato presentato anche il report dei Milan Pact Awards 2022 che raccoglie tutte le buone pratiche delle città che hanno partecipato all’ultima edizione del premio promosso in collaborazione con Fondazione Cariplo. Questo rapporto presenta le 251 pratiche pervenute da tutto il mondo, nonché un’analisi critica delle tendenze, delle priorità, delle sfide che maggiormente vedono impegnate le città nell’adozione di politiche alimentari secondo le azioni consigliate dal Milan Urban Food Policy Pact. La realizzazione del report è stata realizzata anche grazie al supporto di Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

“Grazie allo straordinario lavoro della giuria dei Milan Pact Awards -spiega Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano e delegata alla Food Policy- abbiamo potuto valutare tutte le buone pratiche attuate nelle città, contando sull’esperienza di esperti internazionali che si sono messi al servizio della nostra comunità. Questo report è anche il frutto di una crescente collaborazione con Aics, con cui il Patto di Milano ha consolidato un percorso di collaborazione fattiva per la promozione di politiche alimentari innovative in diverse aree del mondo. Insieme al Fellowship Program che abbiamo lanciato, possiamo dire di aver contribuito in modo significativo alla diffusione di conoscenze per le città sui temi della sostenibilità dei sistemi alimentari, permettendo di condividere esperienze concrete che potranno essere di ispirazione per i Sindaci e le città che vogliano avviare o consolidare la propria food policy”.

“Dal 2022 -conferma Luca Maestripieri, direttore di Aics Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo- la partnership con il Comune di Milano nel Milan Urban Food Policy Pact ci ha permesso rafforzare il processo di localizzazione di azioni trasformative come le politiche alimentari, che sono molto trasversali. Il processo di raccolta e condivisione delle migliori pratiche con i Milan Pact Awards, mette in luce il meglio della dimensione internazionale e locale. Le città premiate presentano progettualità concrete, efficaci e utili a promuovere benessere, salute e sostenibilità: nuove soluzioni che sono a disposizione soprattutto di quelle città che sono desiderose di sviluppare politiche alimentari innovative. Partecipare al percorso di valutazione ci ha permesso di conoscere in modo approfondito le azioni delle città firmatarie del Patto di Milano e tenere traccia degli avanzamenti in corso”.

“Si conclude un momento importante per tutte le città impegnate nella transizione verso sistemi alimentari più sostenibili. Contemporaneamente, attraverso il lancio del programma di Fellowship, siamo lieti di aprire un nuovo capitolo insieme al Comune di Milano con una iniziativa che rappresenta un ulteriore passo in avanti per costruire insieme una transizione equa, inclusiva e sostenibile per le persone e il pianeta. Come sempre anche in questo caso la ricerca e la condivisione di conoscenza rappresentano la base della nostra riflessione”, sottolinea Carlo Mango, direttore dell’area ricerca scientifica e trasferimento tecnologico di Fondazione Cariplo. L’evento è stato trasmesso in diretta con tutte le città firmatarie e ha lanciato una roadmap delle prossime attività del Milan Urban Food Policy Pact.