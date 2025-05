Milano, conto alla rovescia per Anteprima d’Estate, promosso da Artigiano in Fiera

6 Maggio 2025

Milano, 6 mag.Adnkronos) – È scattato il conto alla rovescia per Anteprima d’Estate, la nuova vetrina sulla maestria e sulla creatività dell’artigianato italiano e mondiale in una veste leggera e fresca. Il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera è in calendario a Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, con pass gratuito già scaricabile su artigianoinfiera.it. Lo si legge in una nota. A dare vita “a questo innovativo format saranno 760 artigiani da 50 Paesi del mondo: un’esperienza inedita per celebrare la bella stagione in un’atmosfera vivace e fresca, accompagnata da eventi dedicati alle culture e tradizioni dal mondo e spazi creati per il relax e la convivialità”. Un’occasione unica, si legge, per esplorare le creazioni artigianali dall’Italia e dal mondo con un’attenzione alla stagione calda: abiti leggeri, gioielli ispirati alla natura, arredi per esterni, accessori per il tempo libero e prodotti per il vivere bene”, senza dimenticare le specialità enogastronomiche.

“Anteprima d’Estate nasce dalla volontà di offrire una nuova prospettiva sull’artigianato. Partendo dalla consolidata esperienza di Artigiano in Fiera con questo format inedito intendiamo celebrare ulteriormente la creatività degli artigiani e la loro capacità di realizzare prodotti unici, ispirati dall’estate e dalla sua atmosfera conviviale”, ha commentato Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa.

Per il “gusto” di stare insieme, si legge, “Anteprima d’Estate propone anche un viaggio tra i sapori dall’Italia e dal mondo nelle 6 Grandi Piazze, ognuna legata da un fil rouge gastronomico e con la presenza di balli e spettacoli legati ai territori. Sapori senza confini dove lo street food italiano incontra la cucina europea ed asiatica, iraniana ed eritrea solo per citarne alcune, passando dalla brace spagnola, argentina e tex-mex rinfrescata da gelati tropicali battuti a mano e frullati di frutta esotica”. E ancora le piazze dove batte il cuore gastronomico italiano con un’accurata selezione di specialità regionali da nord a sud dello stivale.

Anteprima d’Estate vedrà la presenza di numerose collettive estere come, ad esempio, quella degli artigiani algerini coordinata dalla CNAM (Chambre Nationale de l’Artisanat et des Métiers), patrocinata dal Ministero del Turismo e dell’Artigianato d’Algeria; quella degli etiopi, legati al progetto ‘Etiopia da produttore ad imprenditore artigiano’, organizzato da UNIDO in collaborazione con Fondazione Artigiano in Fiera (ETS), teso a sviluppare l’imprenditorialità artigianale etiope e farla conoscere all’estero. Si tratta di micro e piccole imprese, in prevalenza guidate da donne e che danno lavoro ad altre donne; in fiera saranno presenti con i loro manufatti più tipici come, ad esempio, abbigliamento in pelle e borse in bamboo.

La Francia che sarà presente con una delegazione guidata dalla Camera di Commercio Italiana di Marsiglia. E poi ancora, solo per citarne alcune, “delegazioni di artigiani con le loro tipicità provenienti dalla Tunisia con Fena (Fédération nationale de l’artisanat), dall’India, dal Marocco, da Cuba, dalla Colombia e dall’Uzbekistan”.

L’Associazione Talaka, invece, che riunisce i bielorussi residenti in Italia impegnandosi a valorizzare la cultura, la lingua e le tradizioni della Belarus, presenterà realtà artigianali produttrici prevalentemente di ceramica, gioielli, tessuti e oggettistica locali. Il debutto di Anteprima d’Estate vanta tra le media partnership quella di Rai Italia e Tgr, che hanno espresso il proprio sostegno riconoscendo il valore sociale e culturale dell’evento. Per quanto riguarda la mobilità, i principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione sono la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario di Trenord e l’Alta Velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto.