Milano: contraffazione e fake, in mostra in Biblioteca Sormani beni sequestrati da Adm

Giugno 15, 2022

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – Sensibilizzare ad acquisti leciti, sicuri e consapevoli in luoghi di cultura e a partecipazione popolare. E’ l’iniziativa messa in campo dall’Agenzia delle accise dogane e monopoli nella storica Biblioteca Sormani, a Milano.

Grazie alla collaborazione tra Adm e la biblioteca comunale, in uno spazio dedicato all’interno dell’edificio storico, sono state istallate due ‘anti-counterfeiting box’, con prodotti di pelletteria, profumi, giocattoli e materiale elettronico, oltre a orologi, cappellini e accessori di abbigliamento, che evidenziano come il falso colpisca più settori produttivi, ingannando il consumatore e causando tanti danni patrimoniali e di immagine ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

In questo contesto, l’esposizione di beni contraffatti sequestrati da Adm ha l’obiettivo di far crescere la conoscenza e la cultura del vero e di divulgare l’importanza del contrasto al fenomeno del fake, dissuadendo soprattutto i giovani consumatori da acquisti illegali e non sicuri, perché anche in materia di sicurezza dei prodotti genuinità e chiarezza delle informazioni sono essenziali per la tutela dei consumatori.