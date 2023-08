Milano: controlli contro degrado e criminalità, oltre 100 persone identificate e un arresto

Agosto 12, 2023

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Oltre 100 persone controllate, sanzioni a bar e tabacchi per circa 10mila euro, un uomo arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e un altro sanzionato, tre stranieri irregolari portati in questura, oltre a diverse sanzioni per violazioni del codice della strada. E’ questo l’esito dei controlli a tappeto svolti a Rozzano, nell’hinterland milanese, dalla polizia di Stato e dalla polizia locale di Milano.

Nei giorni scorsi si è svolta un’importante operazione congiunta contro il degrado e la criminalità diffusa sul territorio. L’intervento ha visto impegnate numerose pattuglie della polizia locale, gli agenti della divisione anticrimine e della squadra mobile, della divisione amministrativa e sociale della questura di Milano e del reparto prevenzione crimine della Lombardia.

L’attività di controllo ha interessato molte zone della città, da Quinto Stampi a piazza Foglia, dal quartiere Aler a piazza Alboreto. Sono state identificate 110 persone e controllate diverse attività commerciali, oltre a posti di blocco stradali per il controllo del rispetto del codice della strada. In particolare gli agenti hanno elevato quasi 10mila euro di sanzioni amministrative a bar, tabacchi e attività commerciali risultati non in regola.

Un italiano di 47 anni è stato trovato in possesso di 48 dosi di cocaina e, dalla successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti altri 122 grammi di hashish. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un altro soggetto, anch’esso italiano, è stato fermato e sanzionato perché risultato coinvolto nelle attività illecite.

L’operazione ha portato anche al fermo di tre cittadini egiziani irregolari, portati in questura per le fotosegnalazioni e indagati in stato si libertà per le normative sull’immigrazione. Nel corso dei controlli gli agenti hanno elevato infine diverse sanzioni amministrative per il mancato rispetto del codice della strada.