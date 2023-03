Milano: controlli in Darsena, un 61enne arrestato per droga

Marzo 25, 2023

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – Un cittadino italiano di 61 anni è stato arrestato dalla polizia per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nella serata di ieri, nell’ambito del servizio straordinario del controllo nella zona della Darsena predisposto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi.

In tutto sono state sottoposti a controllo 52 persone e 31 veicoli con 11 sanzioni comminate in base al Codice della Strada; 12 gli esercizi pubblici controllati con successive 7 contestazioni amministrative. Intorno alle 23.30, gli agenti della sesta sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile, transitando in Via Coni Zugna, hanno notato un’autovettura ferma con un uomo a bordo. Poco dopo una persona è salita a bordo del veicolo, per poi scendere dopo pochi istanti. L’auto è quindi ripartita e i poliziotti hanno deciso di seguirla: giunti in via Carlo Farini, l’auto si è fermata e gli agenti hanno visto avvicinarsi un ragazzo italiano di 32 anni che ha scambiato qualcosa con il conducente. Il giovane, fermato subito dopo, ha consegnato due dosi di cocaina dal peso di 0,8 grammi dichiarando di averle acquistate poco prima.

Il conducente dell’auto, fermato immediatamente dopo, è stato trovato in possesso di 23 dosi di cocaina dal peso complessivo di 11,5 grammi e della somma di euro 540 euro. L’uomo è stato arrestato, lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati.