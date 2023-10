Milano-Cortina: A.Fontana, ‘Lombardia non cederà gare, richiesta fuori tempo massimo’

Ottobre 20, 2023

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Giù le mani dai Giochi invernali 2026 in Lombardia; il presidente della Regione Attilio Fontana è chiaro e in una intervista a Repubblica spiega perché la Lombardia non cederà alcuna gara al Veneto, che ha chiesto di essere risarcito dopo lo stop alla pista di bob a Cortina. Si tratta di “una richiesta fuori tempo massimo”, dice. “Noi abbiamo investito e stiamo investendo tantissime risorse per realizzare opere che servivano e sono funzionali allo svolgimento di queste gare. E vediamo le Olimpiadi non solo come un evento che si chiude nei venti giorni delle gare, ma che lascia delle eredità che vanno oltre. E per le quali stiamo già investendo cinquecentotrenta milioni”. Dunque, “in questo momento è impossibile aderire ad una richiesta di questo genere”.

Del resto, ricorda Fontana, “noi siamo sempre stati molto disponibili e lo abbiamo dimostrato; ci siamo assunti la responsabilità e abbiamo risolto il problema del pattinaggio velocità senza alcun costo. Fare l’Oval a Baselga di Pinè sarebbe costato 80 milioni. Abbiamo risolto anche il problema del Palasharp. Siamo stati molto collaborativi e concreti. La questione non può essere scaricata su di noi”.

Le specialità previste in Lombardia, dunque, “non si toccano”. Si tratta di “opere che sono state concordate con il territorio e per le quali abbiamo dovuto superare delle difficoltà, convincere i territori. Una richiesta di questo genere -osserva- sconvolgerebbe un programma di una partita che è già avanzata”. E poi, “cambiare le sedi di gara non è una cosa così semplice; ormai il progetto è stato approvato con il timbro del Cio alcuni mesi fa. Al di là del fatto che sarebbe una figura tremenda, Zaia sa benissimo, visto che è un grande amministratore, che è partita una macchina che non possiamo più fermare”. In ogni caso, conclude, “le opere di cui la Lombardia si è assunta l’onere di realizzare sono tutte partite o stanno partendo e verranno realizzate. I parcheggi, le strade e gli impianti saranno pronti. Sulle altre, stiamo insistendo e cercando di mettere fretta per fare in modo che anche quelle che devono essere realizzate dalla società dello Stato si possano concludere per tempo. Per quando riguarda la parte della mia Regione, io dormo tra due guanciali. L’altra non è nelle nostre mani”.