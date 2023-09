Milano-Cortina: A.Fontana, ‘opportunità per i giovani, previsti 30mila posti di lavoro’

Settembre 22, 2023

Milano, 22 set. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha partecipato al seminario ‘Youth, Olympics 2026 and regional growth: a unique opportunity’ organizzato a Milano dalla sezione lombarda dall’Associazione nazionale Comuni d’Italia. “I giovani -ha detto Fontana- saranno i grandi protagonisti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’evento avrà una grande ricaduta occupazionale, sono infatti stimati 30.000 nuovi posti di lavoro”.

“Questo appuntamento -ha aggiunto il presidente- deve essere letto come ulteriore motivo di sviluppo e sguardo verso il futuro, un modo attraverso il quale Regione Lombardia riesce ad anticipare e interpretare il futuro”.

E’ “una grande occasione quella che abbiamo davanti -ha sottolineato il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra- che richiede un importante lavoro infrastrutturale per delle opere che ‘resteranno anche dopo’. Abbiamo voluto capire insieme a tutti gli enti cosa possiamo mettere in campo per coinvolgere i giovani lombardi affinché ricavino il più possibile in termini di esperienza e occasioni di lavoro”.