Milano-Cortina: Abodi, ‘pista bob? Ci sono le condizioni perché sia in Italia, sono fiducioso’

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 l’Italia sarà costretta a far svolgere all’estero le gare di bob, slittino e skeleton? “Al momento ci sono le condizioni perché possano rimanere in Italia. C’è una gara in atto per assegnare i lavori di realizzazione della pista a Cortina sulla base di un progetto reso essenziale, vedremo come risponderà il mercato. E c’è una seconda opzione per la rifunzionalizzazione della pista di Cesana che avrebbe bisogno solo dell’omologazione delle federazioni internazionali. Quindi mi sento relativamente fiducioso”. Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a ‘La Stampa’ .