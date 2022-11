Milano-Cortina: Abodi, ‘saranno Giochi sostenibili dal punto di vista ambientale’

Novembre 17, 2022

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – “La trasparenza sarà al centro della nostra azione. La riduzione dell’impatto ambientale, il rispetto della biodiversità e la protezione dei siti naturali saranno obiettivi concreti da perseguire. L’attenzione alla sostenibilità ambientale sarà massima. Milano-Cortina 2026 sarà un evento ambientalmente sostenibile”. Così Andrea Abodi, ministro dello sport e delle politiche giovanili, rispondendo in Senato a un’interrogazione sullo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in un’ottica di sostenibilità ambientale, presentata dai senatori Aurora Floridia e Peppe De Cristofaro. “Abbiamo impegni ben precisi in termini di sostenibilità ambientale e ci saranno benefici sociali ed economici, a partire dalla pista di bob di Cortina è proprio da questa infrastruttura, nella quale crediamo fermamente, che daremo evidenza della volontà di lasciare un’eredità nel tempo attraverso questi Giochi”, aggiunge Abodi.