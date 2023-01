Milano-Cortina: Abodi, ‘spostamento impianti? Sarà deciso da Cio e Fondazione’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Preoccupato dei ritardi di Milano-Cortina? Non sono preoccupato, sono attento, perché siamo ancora in una fase in cui possiamo e dobbiamo gestire naturalmente con tempestività tutte le questioni, soprattutto infrastrutturali, perché la parte organizzativa dei Giochi è presidiata ampiamente e in modo eccellente. La parte infrastrutturale, sia per quanto riguarda le opere pubbliche che gli impianti sportivi, ha ancora qualche nodo, ma pochi, da sciogliere. Peraltro c’è una voglia e capacità di collaborare con le Istituzioni”. Lo ha detto il Ministro dello Sport e per i giovani Andrea Abodi a margine del Premio Biscardi. “Vedrete un gioco di squadra armonioso e praticato, non solo predicato, con gli effetti che saranno visibili. Sono convinto che arriveremo ai Giochi perfettamente in linea e quando dovremo prendere, nelle prossime settimane, delle decisioni, al di là delle candidature che riguardano alcune scelte che dovranno essere fatte, ci saranno candidature che dovranno essere presentate e valutate dal punto di vista tecnico e finanziario, valutate dal Cio e dalla Fondazione e soltanto questi due soggetti decideranno se ci dovranno essere eventuali sostituzioni di impianti da un luogo all’altro”, ha aggiunto Abodi in merito al possibile spostamento di alcune location olimpiche nella città di Torino.