Milano-Cortina: arriva offerta per la pista bob di Cortina, è di Pizzarotti**

Gennaio 18, 2024

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – E’ arrivata un’offerta per la pista da bob per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, come anticipato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Si tratta del gruppo Pizzarotti di Parma che ha presentato un’offerta per il bando per il progetto di costruzione della pista da bob di Cortina D’Ampezzo, denominata Cortina 2 Light, a quanto apprende l’Adnkronos. Bocche cucite negli uffici romani di Simico, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 che è la stazione appaltante e che ha progettato l’opera. “Un silenzio stampa obbligato, viene spiegato, fino al termine delle verifiche dell’attuale fase endoprocedimentali del Bando di gara”.

L’azienda, contattata dall’Adnkronos, si limita ad osservare che c’è una procedura di gara in corso. Il bando pubblico riguarda opere per 81.6 milioni di euro da realizzare entro 625 giorni per il ‘Cortina Sliding Centre’. Entro due-tre giorni la specifica Commissione si dovrà riunire per valutare l’offerta tecnica ed economica, se tutto sarà regolare, sarà fatta l’assegnazione del bando. Tra i termini previsti c’è quello del 15 marzo 2025 in cui la pista deve essere pronta per i test per le omologazioni.