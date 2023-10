Milano-Cortina: Avato (Fond. 20 Marzo), ‘recupero pista bob Cesana assolutamente fattibile’**

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Pare essere sempre più consistente l’ipotesi del recupero della pista di bob a Cesana Torinese in tempo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dopo la bocciatura della costruzione della pista sulle Dolomiti. “Stiamo lavorando al piano di fattibilità e non possiamo anticipare cifre o date: ma il percorso per il recupero appare assolutamente fattibile”. Lo dice all’Adnkronos il presidente della Fondazione 20 Marzo, che gestisce il patrimonio impiantistico lasciato dai Giochi invernali di Torino 2006, Francesco Avato. “Consegneremo tutto agli enti proprietari in tempo per lunedì, dovremmo concludere il lavoro entro il fine settimana -spiega Avato-. Poi spetterà a città metropolitana, comune di Torino, regione Piemonte e Coni trasmettere il tutto ai decisori politici”, il governo.

Lo stato dell’impianto? “Abbiamo indicazioni molto positive circa l’impianto di refrigerazione e anche la pista è messa bene -risponde Avato-. Quello che posso dire è che dagli accertamenti viene fuori un quadro positivo per la causa del recupero”. Anche i tempi sarebbero favorevoli, “considerato che nel progetto Cortina si prevedeva una realizzazione in 807 giorni, quindi impianto concluso nelle ultime settimane del 2025. Quel che riusciremo a fare a Cesana è invece molto compatibile con le Olimpiadi, sul quando non posso dire niente ma ripeto: è un dato molto confortante”.